Calciomercato Serie B: blitz Cagliari per Azzi. Il Pisa su Bonfanti, al Palermo piace Sibilli

Il Cagliari si aggiudica al fotofinish Azzi dal Modena

Quando sembrava tutto fatto per il passaggio di Azzi dal Modena al Palermo, il Cagliari con un vero e proprio blitz si è aggiudicato l’esterno sinistro, Ranieri è soddisfatto ma il calciomercato dei rossoblu non termina qui. C’è sempre in stand-by la questione Nainggolan, che tratta tramite il suo agente con il club sardo, Ranieri vorrebbe portare a Cagliari Valoti e Gytkjaer, anche se su quest’ultimo Galliani ha risposto negativamente.

Il Palermo perso Azzi, tratta Martella della Ternana, mentre per l’attacco piace Beppe Sibilli del Pisa, spalla ideale per Brunori. Il Pisa ha chiesto al Brescia Moreo, l’offerta non è stata ritenuta idonea da Perinetti, anche se il ragazzo vorrebbe cambiare aria; il Ds del Pisa Chiellini ha comunque un piano B ed è rappresentato da Nicholas Bonfanti.

Bonfanti è una delle rivelazioni del Modena, attaccante ex Inter 20 anni, il Pisa ha offerto 2,5 milioni al Modena, si attendono sviluppi nelle prossime ore.