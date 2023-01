Coppa Italia, Inter-Parma: le ultimissime sulle formazioni

Inter, torna Correa in attacco

Stasera l’Inter scenderà in campo per affrontare il Parma, nel match casalingo di Coppa Italia. Mister Inzaghi ha deciso di fare un pò di turnover, in vista della sfida con il Milan di Supercoppa, facendo riposare alcuni dei big che stanno trascinando i nerazzurri in campionato. Dzeko rimarrà al riposo insieme a Skriniar, mentre il tecnico dovrà fare a meno di Barella Brozovic e Calhanoglu fermi ai box.

Inter-Parma, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Man; Inglese. All. Pecchia.