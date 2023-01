Inter ai quarti di finale, ma che fatica! Decisivo Acerbi (2-1)

Inter, Correa delude ancora

Decimata dalle assenze(Handanovic, Brozovic e Lukaku) e dopo le polemiche con il Monza, l’Inter torna in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Parma. Tanti i problemi per Inzaghi ma ancor di più i pensieri per l’allenatore che si affida al turnover con la coppia Lautaro Martinez-Correa davanti. Poche le emozioni ad inizio partita con la prima occasione che arriva al 23′ con Gagliardini.

Il Parma non ha niente da perdere, c’è e si vede visto che al 39′ passa in vantaggio grazie al nuovo entrato Juric che dai venticinque metri manda il pallone all’incrocio dei pali. Primo tempo che si chiude con la squadra emiliana in vantaggio. Nel secondo tempo l’Inter spinge ma i nerazzurri sono confusi e con poche idee ed è addirittura il Parma a sfiorare il gol del raddoppio. Inzaghi prova il tutto per tutto con Bellanova, Dimarco e Dzeko, al posto di Dumfries, Bastoni e Mkhitaryan. A due minuti e mezzo dalla fine è però Lautaro Martinez a trovare il cappello dal cilindro e a pareggiare i conti, che vogliono dire tempi supplementari. 90′ non bastano ai nerazzurri quindi per superare il Parma. Tante le occasioni per parte anche nel primo tempo supplementare ma a risolvere la questione è Acerbi al 110′ grazie ad un pallonetto di testa che supera Buffon e permette di insaccare a rete e a regalare ai nerazzurri i quarti di finale.

Inter-Parma, il tabellino:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio (dal 36′ st 15 Acerbi), 6 De Vrij, 95 Bastoni (dal 21′ st 32 Dimarco); 2 Dumfries (dal 21′ st 12 Bellanova), 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan (dal 21′ st 9 Dzeko), 8 Gosens (dal 36′ st 36 Darmian); 10 Lautaro, 11 Correa (dall’8’sts 37 Skriniar). A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazão, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 32 Dimarco, 36 Darmian, 37 Skriniar, 42 Curatolo, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): 1 Buffon; 15 Del Prato, 4 Balogh, 3 Osorio, 30 Valenti (dal 1′ sts 39 Circati); 8 Estevez (dal 28′ st 23 Camara), 16 Bernabé (dal 35′ st 20 Hainaut), 19 Sohm (dal 35′ st 28 Mihaila); 7 Benedyczak (dal 28′ st 45 Inglese), 10 Vazquez, 98 Man (dal 25′ st 24 Juric). A disposizione: 22 Chichizola, 40 Corvi, 9 Charpentier, 11 Tutino, 13 Bonny, 14 Ansaldi, 20 Hainaut, 23 Camara, 24 Juric, 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 39 Circati, 45 Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia.

Reti: al 38′ pt Juric, al 43′ st Lautaro Martinez, al 5′ sts Acerbi

Ammonizioni: Bernabé, Camara, Dimarco

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa, nessuno nel primo tempo supplementare, 2 minuti nel secondo tempo supplementare