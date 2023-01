Juventus, Pogba è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo | C’è la conferma

Paul Pogba torna a calcare il campo: seduta agli ordini di Allegri

Un feeling col campo che non è mai sbocciato quest anno per Paul Pogba, funestato per due volte dagli infortuni al ginocchio, con operazione e terapie che hanno rallentato la rimessa in gioco del francese. Ma stavolta forse nessun dubbio e la conferma è arrivata in giornata: infortunio smaltito ed ecco che è tornato a disposizione di Max Allegri a pieno regime svolgendo una parte di seduta alla Continassa con il resto dei compagni. Questo è solo un primo passo, poichè bisogna stare con i piedi per terra e non forzare l’ingresso in campo in partite ufficiali vista la delicata situazione.