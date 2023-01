L’Arsenal punta sul talento del Real Madrid

La società londinese avrebbe già contattato la dirigenza madrilena per Hazard

Possibile ritorno in Premier League per l’attaccante belga

II condominio della Premier League lo aveva già frequentato dal 2012 al 2019, sponda Arsenal. Adesso, per l’attaccante del Real Madrid e della nazionale belga Eden Hazard, potrebbe profilarsi un ritorno nel paese del canale della Manica. Ad avergli messo gli occhi addosso, ora, è l’Arsenal di mister Mikel Arteta. La testata “Mediafoot” riporta infatti che il club londinese sta cercando un’alternativa all’ucraino Mychajlo Mudryk, classe 2001,anch’egli comunque tra i papabili a trasferirsi all’ombra del Big Ben.

I contatti con la dirigenza dei Blancos

La dirigenza londinese si sarebbe già attivata con quella madrilena per poter avere il giocatore a disposizione già da questo mese. Cresciuto nelle giovanili di Tubize e Lilla, Hazard ha esordito proprio nelle file di quest’ultima con 147 presenze e 36 reti, sbarcando poi al Chelsea dove, su 245 cartellini timbrati, 85 sono stati baciati anche dal gol fino alle 51 presenze (e quattro rigonfiamenti delle reti avversarie) dal 2019. Hazard ha detto peraltro addio alla nazionale belga, che ha rappresentato dal 2008 allo scorso anno, ovvero ai mondiali qatarioti, con un toccante post su Facebook: “oggi una pagina gira- si legge- grazie per il vostro amore e sostegno senza pari, grazie per tutta questa felicità condivisa dal 2008, ho deciso di porre fine alla mia carriera internazionale , la successione è pronta”. E in conclusione, rivolto alla nazionale, ha corredato il congedo con un “mi mancherai”.