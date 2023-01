Lazio, tanti problemi per Sarri: l’esterno finisce sul mercato

Lazio, tanti gli esuberi

Il mercato della Lazio sarà assai complicato. Infatti, il ds Igli Tare, dovrà fare i conti sia con le richieste del mister e con gli esuberi da vendere. I vari Fares ed Escalante, solo per citarne alcuni, fanno parte di quella lista da cui dovrebbe uscire un piccolo tesoretto da poter utilizzare sul mercato. Si pone, però, un altro problema. Alcuni di questi giocatori sono stati mandati in prestito, per cercare di piazzarli. A volte ritornano.

Jony, a volte ritornano

Uno dei giocatori che potrebbe tornare alla base è Jony, mandato in prestito Sporting Gijon con la speranza che potesse dimostrare le sue qualità. Il giovane è stato perseguitato dagli infortuni e quelle poche occasioni che ha avuto per giocare, le ha sprecate. Così il club spagnolo starebbe pensare di rispedirlo a “casa”.