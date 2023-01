Milan, Pioli ritrova ‘il Messias’ ma non solo | La situazione infortuni

Il punto sulla lunga lista di indisponibili dall’infermeria: ecco chi ritrova Pioli

Dopo il pareggio amaro di ieri sera contro la Roma, tornano le buone notizie in quel di Milanello. Il Milan ritrova Messias per la gara con il Torino. L’esterno brasiliano ha svolto tutta la seduta odierna in gruppo e sarà disponibile per la gara di Coppa Italia contro la squadra di Juric.

Discorso a parte, invece, per Divock Origi: nonostante il belga sia vicino al rientro con la squadra, anche quest’oggi ha svolto un allenamento a parte. L’obiettivo è quello di averlo a disposizioni in questi giorni prima della Supercoppa contro l’Inter. Ancora a parte Simon Kjaer, che sta allungando in tempi per rientrare in forma, anche se la condizione migliora passo dopo passo. Anche Florenzi, Maignan, Rebic e Krunic continuano il loro programma personalizzato.