Calciomercato Inter, Dumfries in partenza | Due le opzioni per il futuro

Calciomercato Inter, su Dumfries Chelsea e United

Chelsea e Manchester United irrompono nel mercato dell’Inter: come riporta La Gazzetta dello Sport, le due big inglesi pensano all’esterno olandese per la prossima stagione, ma potrebbero anticipare a gennaio l’operazione, vista la necessità dei nerazzurri di una cessione prima della chiusura del bilancio al 30 giugno.

Mercato Inter, Mazraoui il prescelto per la sostituzione

In caso di cessione anticipata, Marotta e Ausilio anticiperebbero i nomi visionati per la sostituzione di Dumfries: in primis, Noussair Mazraoui, 25 milioni di valutazione e voglia di cambiare aria per giocare di più rispetto a quanto fa il Bayern Monaco. L’alternativa è Tajon Buchanan, canadese del Bruges.