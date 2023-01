Calciomercato Inter, Zhang vuole un grande allenatore per la prossima stagione: di chi si tratta

Stavolta la strada sembrerebbe quella giusta

Diego Pablo Simeone, l’ex Inter e Lazio, potrebbe far ritorno nella nostra Serie A. E’ questa l’ultima indiscrezione che giunge dalla Spagna. El Cholo ha espressemante esposto la sua volontà di chiudere la sua avventura con l’Atletico Madrid, durata ben dodici anni e impreziosita dalla conquista di ben 2 campionati spagnoli, 2 Europa League, 2 Supercoppe europee, una coppa di Spagna e una supercoppa di Spagna.

L’argentino andrà in scadenza contrattuale nel 2024 e con ogni probabilità deciderà di non continuare con i Colchoneros. Il suo legame con il nostro campionato inoltre, non è mai stato nascosto da lui stesso, il quale più e più volte in passato è stato spesso accostato sia ai nerazzurri che ai biancocelesti. Stavolta però, con la sua volontà a chiudere con l’Atletico Madrid, la possibilità che possa sedere sulla panchina dell’Inter è nettamente concreta.