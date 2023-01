Calciomercato Inter, pronta la nuova proposta per Lukaku: i dettagli

I nerazzurri devono decidere in fretta

Calciomercato Inter, Lukaku lascia Milano?

In casa Inter torna a far discutere il futuro di Romelu Lukaku, che potrebbe essere lontano da Milano. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport: “L’Inter ha apprezzato molto la voglia del giocatore di tornare, si è ridotto lo stipendio, ha speso parole d’amore nei confronti del club e il club non credo lo voglia scaricare. Credo stia comunque valutando di rinnovare il prestito del belga”, ha sottolineato il noto esperto di mercato.

Calciomercato Inter, Marotta ci ripensa per Lukaku

E poi ancora: “La società nerazzurra, magari, chiederà di rinnovare il prestito ma non alle stesse condizioni della scorsa estate quando per averlo a Milano ha pagato otto mln. Penso che l’Inter tenterà di rivedere le condizioni facendo leva sulla voglia del giocatore di restare: si richiederà il prestito a cifre diverse. Penso possa essere questa la strada”, ha concluso Di Marzio.