Calciomercato Juventus, fumata nera per due obiettivi: il punto

E Odriozola sempre più distante

Oltre alle brutte notizie riguardanti l’asset societario juventino, investito dagli scandali stipendi, adesso ci si mette anche il calciomercato. Alcuni degli obiettivi di mercato che la società si era prefissata, stanno via via sfumando un po ‘ tutti. Tra tutti spiccano le questioni riguardanti Vicario e Parisi, calciatori dell’Empoli seguiti da tempi non sospetti dalla dirigenza bianconera. Parisi infatti, il presidente del club toscano è stato categorico in una sua recente intervista. Sia Vicario che Parisi sono incedibili. Il portiere per il semplice motivo che un estremo difensore del suo calibro non ha mai indossato la casacca azzurra e di conseguenza ciò fa di lui un top player praticamente irrinunciabile. Il terzino invece per un discorso legato ad un suo sostituto.

Calciomercato Juventus, duello con la Roma

A detta sempre del presidente infatti, attualmente non c’è alcun giocatore nel suo stesso ruolo, con la sua stessa bravura. Fumata nera quindi per la Juventus che oltre ai due calciatori dell’Empoli sta vedendo sfumare anche la questione Odriozola. Il terzino destro del Real Madrid, non sta trovando spazio con i Blancos, ma a quanto pare la Roma sembrerebbe stare molto più in vantaggio rispetto ai bianconeri per portarlo in Italia.