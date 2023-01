Calciomercato Lazio, dilemma rinnovo per Milinkovic: Tare intanto aspetta

Calciomercato Lazio, Milinkovic prova a tornare al top

Per la Lazio c’è sempre il nome di Milinkovic in tema calciomercato: il centrocampista serbo non sta attraversando un periodo di forma smagliante dopo il Mondiale in Qatar, e per questo sta lavorando doppiamente per recuperare la forma migliore come preteso dal tecnico Sarri.

Mercato Lazio, sul fronte rinnovo per Milinkovic ancora tutto fermo

Come riportato dalla rassegna stampa di RadioSei, il procuratore di Milinkovic Kezman ha avviato diversi contatti in Premier League, ma 60 milioni per Lotito non sono ovviamente abbastanza, per questo ogni voce di possibile partenza può concretizzarsi solo a giugno. Mentre si attendono movimenti da parte delle big europee, continua il silenzio intorno alla questione rinnovo.