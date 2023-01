Calciomercato Lazio, il centrocampista lascia la Capitale | Ecco dove andrà

Calciomercato Lazio, il centrocampista andrà in Spagna

L’avventura di Gonzalo Escalante alla Lazio volgerà a termine. Il calciatore è attualmente in prestito alla Cremonese, anche se non ha convinto del tutto ed il club lombardo non sarebbe interessato all’acquisto definitivo. La sua permanenza alla Lazio è decisamente infattibile, dato l’amore mai sbocciato con i capitolini: la cessione, quindi, sarebbe un win-win per ambo le parti. Il centrocampista ha però molte offerte, soprattutto dalla Spagna, e potrebbe essere usato da Tare come pedina per altri innesti.

Calciomercato Lazio, 3 club spagnoli interessati al calciatore

Escalante è fortemente voluto da Almeria e Cadice, squadre con le quali i contatti sarebbero già stati avviati. Nelle ultime ore nella trattativa si sarebbe inserito anche l’Espanyol, che avrebbe dichiarato il suo interesse per il classe 1993. Per ora non sono ancora chiare le cifre messe sul tavolo dalla Lazio, ma con i soldi ricavati dalla sua cessione Tare potrebbe puntare sul vice-Immobile, tanto richiesto da Sarri.