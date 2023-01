Calciomercato Lazio, incontro tra Lotito e Sarri: urgono rinforzi

Calciomercato Lazio, priorità a Pellegrini

La cena per festeggiare i 123 anni di fondazione della Lazio, è stata l’occasione per fare il punto sulle strategie di calciomercato tra il presidente Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri. Gli sforzi sono concentrati maggiormente sul trovare un terzino sinistro di ruolo e c’è la volontà di chiudere la trattativa per Luca Pellegrini della Juventus, in prestito all’Eintracht Francoforte in questa stagione. La formula sarebbe quella del prestito, per poi aggiungere un obbligo di riscatto in seguito secondo quanto riportato da Il Tempo.

Calciomercato Lazio, Sanabria e Jutglà per l’attacco

Altro ruolo rimasto scoperto è quello del sostituto di Ciro Immobile. Dopo la frenata su Federico Bonazzoli della Salernitana, la Lazio starebbe valutando Antonio Sanabria del Torino, che andrà via se arriverà Shomurodov dalla Roma e Ferran Jutglà del Bruges.