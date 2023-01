Calciomercato Milan, il centrocampista pronto a lasciare la serie A: c’è il si di Pioli

Il Milan lavora agli addii: una separazione annunciata che troverà conferma

Tempo di pensare alle cessioni quasi inevitabili in casa Milan, che pesano quasi come un macigno in rosa. Parliamo di Tiemouè Bakayoko. Il francese non rientra da tempo nei piani tecnici di Stefano Pioli, fatti dimostrati dalla totale assenza dal campo concessa dal tecnico rossonero. Per questo Maldini sta cercando una sistemazione che possa accontentare tutti e regalare fortune altrove al ragazzo. Una soluzione è già procinto di essere messa in atto: quella di interrompere il prestito e farlo tornare solo momentaneamente al Chelsea, per poi rescindere il contratto con i blues, in modo tale da essere libero nel trovarsi una piazza a lui adatta. Questo è lo specchietto che naviga nella mente della dirigenza.