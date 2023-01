Calciomercato Milan, Maldini pensa alla difesa del futuro: non c’è solo Kiwior

Occhi del Milan su Kiwior

Polacco, classe 2000, nove presenze nella nazionale maggiore del suo paese. Jakob Kiwior ha suscitato la forte attenzione della dirigenza rossonera ma non soltanto. Per assicurarsi il difensore ex Pobredzova e Zilina attualmente in forza allo Spezia, infatti, ci sarebbe in lizza, secondo un altro quotidiano, “Tuttosport”, anche il Napoli e i tedeschi del Lokomotiv Lipsia. Il Milan non lascerà in ogni modo alcunchè di intentato per cercare di fare approdare il ventiduenne cresciuto nelle giovanili del Tychy e dei belgi dell’Anderlecht dal golfo dei Poeti a Milanello. La notizia riportata dall’edizione genovese di “Repubblica”.

Napoli e Juventus inseguono Holm

Da un golfo all’altro, da quello dei poeti appunto a quello di Napoli potrebbe invece approdare lo svedese Emil Holm, classe 2000 da Goteborg, due presenze con la nazionale scandinava guidata da mister Janne Anderson e divenuto anch’egli beniamino dei tifosi del “Picco” con le sue quattordici presenze condite da un gol. Il Napoli si sarebbe messo già decisamente in marcia ma ad accendere la lampadina del suo interesse per il giocatore è stata anche la Juventus per cercare di farlo approdare, anzichè nella terra di Partenope, all’ombra della Mole antonelliana. Stevan Selakovic, agente di Emil Holm, non esclude che il giocatore possa già lasciare le sponde del mar Ligure da gennaio ma lo Spezia vorrebbe trattenere sia lui sia Kiwior fino a giugno per poi fermare le bocce e decidere con calma a giugno quando magari gli aquilotti avranno già la salvezza in tasca e si saranno assicurati la partecipazione al terzo campionato di massima serie consecutivo della loro biografia calcistica.