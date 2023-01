Calciomercato Milan, i rossoneri guardano ad un nuovo nome per la porta: Pioli non si accontenta

Al via le trattative

Nonostante il recente arrivo di Devis Vasquez, il Milan sta continuando a trattare l’argomento portiere. Una stagione calcistica è lunga e piena di impegni, di conseguenza la prudenza non è mai troppa motivo per il quale la società milanese ha già individuato un altro profilo interessante da portare in rossonero. Si tratta del classe 2005 Noah Raveyre, estremo difensore del Saint Etienne.

Nella recente stagione ha militato in Ligue 2, la nostra Serie B, ma ora essendo ormai prossimo alla scadenza contrattuale fissata per giugno 2023, è forse giunto il momento di fare il balzo di qualità che gli permetterebbe di crescere sia professionalmente che umanamente. Ricordiamo infatti che il portiere francese ha solo diciassette anni, il che da parte del Milan si tradurrebbe in un investimento in virtù della squadra del futuro. Nel frattempo sono iniziati i colloqui tra le due società per raggiungere il miglior accordo.