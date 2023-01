Calciomercato Napoli, sprint decisivo per Ounahi: Giuntoli lo vuole ora

Giuntoli a lavoro per progettare il Napoli che verrà: sprint per il marocchino

Il Napoli e il suo modus operandi che non cambia mai. Cristiano Giuntoli in primis, insieme a tutta la dirigenza, hanno da sempre attuato un impianto di gestione del mercato ben individuato nei mesi precedenti, in modo tale da muoversi in anticipo e buttare giù basi importanti per il futuro. Anche in questa finestra di mercato si sta verificando la stessa cosa e gli azzurri sono già a lavoro per imbastire nuove trattative in giro per l’Europa.

Mossa d’anticipo sul talento che ha stupito in Qatar

In particolar modo i dirigenti partenopei avrebbero messo gli occhi già da settimane su Azzidane Ounahi, centrocampista marocchino classe 2000′ che milita nell’Angers. Per sbaragliare una probabile concorrenza col passare del tempo Giuntoli ha intenzione di muoversi in anticipo e prenotare il giocatore per poi lasciarlo in prestito ai francesi fino a fine stagione. C’è già un accordo verbale col giocatore, che gradirebbe l’Italia. Da capire le intenzioni dell’Angers che deciderà il da farsi.