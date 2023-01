Calciomercato Roma, su Karsdorp l’ombra della Premier League(ma non solo): l’ex bianconero chiama l’olandese

Calciomercato Roma, Karsdorp resta in uscita

Tanti i problemi per la Roma di Mourinho in questa fase di mercato, tra bilanci, rinnovi e sostituti. Uno di questi che è da tempo sul mercato è Rick Karsdorp, visto che ormai cosa certa è che lascerà la Roma, che però continua a chiedere 10 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Karsdorp raggiunge Veretout e gli ex giallorossi

Tanti i club sul calciatore olandese, dal Monza alla Juventus, fino ad arrivare a Fulham e Marsiglia. Nelle ultime ore c’è stato un interessamento del club francese per il terzino giallorosso visto che con la squadra di Tudor i rapporti sono ottimi dopo gli arrivi in Francia di Pau Lopez, Under e Veretout. Questo è quanto affermato da “La Gazzetta dello Sport”.