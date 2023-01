Calciomercato Serie B: Pisa e Suditrol su Sean Rea, Coda verso Benevento, Palermo su Verre

Coda è promesso sposo del Benevento

Coda è ad un passo dal Benevento, tutto dipende da Forte che a meno di colpi di scena si accaserà al Frosinone, si attendono a questo punto le stesure dei contratti e poi le firme di rito.

Il Palermo perso Azzi che si è accasato al Cagliari, tratta Molina in uscita dal Monza, stesso ruolo dell’ex ormai Modena, esterno sinistro un ottimo rinforzo per Corini, che con molta probabilità avrà anche in regalo dalla dirigenza il centrocampista Verre.

Il Pisa è sempre alla ricerca di una punta visto che Torregrossa ne avrà per circa un mese, la sfida è tra Moreo del Brescia e Bonfanti del Modena, mentre ieri sera Sky ha annunciato un interessamento dei nerazzurri per il trequartista Sean Rea del Montreal, su cui ci sono anche Sudtirol e Bologna. Infine scambio di giocatori tra Spal e Ascoli, nelle marche arriva Proia, mentre a Ferrara andrà Buchel.