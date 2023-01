Flavio Briatore candida la Juventus per lo scudetto. Poi sul management risponde così..

“La Juventus? Meglio senza management”

I più lo conoscono come brillante imprenditore, come l’uomo del “Billionaire” e delle serate “in” sulle coste della Sardegna. Ma lui, Flavio Briatore, è anche un grande tifoso della Juventus. E, da supporter bianconero doc, ha ritenuto opportuno dare la sua valutazione sul futuro della vecchia signora. Per esprimere il suo pensiero ha scelto i microfoni di “Radio Firenze Viola” e ha subito messo un paio di punti fermi. Primo, “la Juventus ha dimostrato di stare meglio senza management”. E, passando poi all’elenco dei desideri, ha indicato il vedere la Juventus vincente nella partita contro il Napoli in programma venerdì 13 gennaio alle 20.45. “In caso di esito positivo – vaticina l’imprenditore piemontese – si potrebbe pensare seriamente allo scudetto”. Questo il suo pensiero a Radio Firenze Viola

Un pensiero anche sulla Fiorentina

La sua attenzione, però, si è puntata anche sulla Fiorentina che, dice, “sta facendo un campionato onesto per quello che le compete, si trova in una posizione tranquilla , ha un buon allenatore ed è una squadra che gioca bene”. Ipse dixit indossando per un giorno i panni del commentatore calcistico.