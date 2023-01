Inter, ecco l’unica nota lieta: il calciatore convince Inzaghi

Inter, Asllani unica nota positiva contro il Parma

Nonostante la prestazione dell’Inter contro il Parma in Coppa Italia sia stata di bassissimo livello, un giocatore riesce a raggiungere la sufficienza. Si tratta di Kristjan Asllani, arrivato all’Inter l’estate scorsa. Proprio dai suoi piedi sono nati entrambi i goal dei nerazzurri. Un suo lancio disperato ha portato al goal Lautaro e dai suoi piedi è partito il goal di Acerbi, in seguito ad un lancio di 50 metri per diMarco. Il classe 2002 ieri ha corso tanto e ha dimostrato tanta voglia di giocare a pallone.

Asslani era stato criticato in maniera troppo aspra dai suoi tifosi in seguito all’errore contro il Barcellona, quando decise di tirare in porta facendosi parare il tiro da Ter Staegen, invece di passarla a Mkhitaryan che era in una posizione migliore della sua per concludere. Bisogna dargli tempo perché i colpi li ha, ma ha bisogno di giocare di più per acquisire fiducia. Ha dato dimostrazione della sua eleganza e della sua capacità di lanciare i compagni con entrambi i piedi, senza difficoltà alcuna. L’albanese ieri ha cercato di portarsi l’Inter sulle spalle e ha provato molti lanci, molti dei quali imprecisi e approssimativi, sicuramente dettati dalla fretta di riagganciare la partita. È ancora giovane e ha tanti margini di crescita, ma se avrà spazio potrà diventare un punto di riferimento per il centrocampo nerazzurro.