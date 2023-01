Inter, trattativa per Skriniar in standby: la scelta ricadrà su tre nomi

Prima l’impegno di Supercoppa, poi la trattativa

Tutto fermo, per ora. Della possibile permanenza di Milan Skriniar all’Inter se ne parlerà dopo l’impegno di Supercoppa della squadra del biscione con i cugini rossoneri in programma mercoledì 18 gennaio alle 20 a Riad, in Arabia Saudita. Insomma, ubi maior (Milan squadra) minor cessat (Milan calciatore). A quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, infatti, solo dopo la sfida tutta meneghina Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si siederanno al tavolo con Roberto Sistici, agente dello slovacco, per capire se la cifra di sei milioni di euro più bonus offerta dai nerazzurri per confermare il giocatore sarà effettivamente di suo gradimento oppure no.

L’Inter ha deciso, ora tocca allo slovacco

Il concetto portato avanti dall’Inter scintilla di chiarezza: quella è la cifra e da lì non saremmo intenzionati a muoverci. L’unica incognita resta proprio racchiusa nella valutazione che sarà compiuta dallo slovacco classe 1995 ex Zilina e Sampdoria capace di totalizzare finora con i nerazzurri 189 presenze e dieci reti. Poi ci sono sempre i noi di Smalling, Kiwior e N’dicka.