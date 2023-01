Juventus, buone notizie per Allegri: il difensore pronto al rientro. E Vlahovic scalpita

Gleison Bremer pronto per tornare in campo contro il Napoli

Uno si appresta a ritornare sul rettangolo verde. Per gli altri due, invece, ci sarà da aspettare ancora un po’. Gleison Bremer da una parte, Paul Pogba e Dusan Vlahovic dall’altra. Infortunio quasi smaltito per il primo, non ancora da smaltire, invece, per il francese e il serbo. Bremer è ritornato ad allenarsi con il gruppo alla Continassa e molto probabilmente il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri deciderà di schierarlo nell’assetto ormai collaudato di difesa a tre ad affiancare Danilo e Alex Sandro. Su Bremer il tecnico della vecchia signora fa molto affidamento per cercare di arginare la carica offensiva bellicosa del centravanti dei partenopei Victor Osimhen, accreditato attualmente di dieci reti che lo pongono sul trono della classifica marcatori.

Pogba e Vlahovic disponibili forse da fine gennaio

Se per Bremer il conto alla rovescia per il ritorno in campo sembra cominciato, non altrettanto si può dire per Pogba e Vlahovic. I due hanno cominciato ad allenarsi con un gruppo della squadra della Next Generation che milita nel campionato di Lega Pro e dell’under 19. Obiettivo di entrambi è far diventare il prima possibile un lontano ricordo i rispettivi infortuni; Pogba ha dovuto fare i conti con problemi al ginocchio per i quali si è dovuto sottoporre a un intervento, il serbo è invece stato messo in sosta forzata dalla pubalgia. Ambedue, se il recupero procedesse senza intoppi, dovrebbero tornare nel novero dei convocati a disposizione di Allegri dalla fine di questo mese.