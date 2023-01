Juventus, decisivo il CdA: i bianconeri tornano sul mercato

Calciomercato Juventus, cercasi terzino

Sarà il CdA del prossimo 18 gennaio a delineare le strategie di calciomercato della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘ con gli eventuali fondi messi a disposizione, la priorità sarà data alla ricerca di un terzino destro e il nome in cima alla lista è quello di Ivan Fresneda del Valladolid, su cui c’è anche il Newcastle. Le alternative sono rappresentate da Joakim Maehle dell’Atalanta, Rick Karsdorp della Roma e dalla più recente, il rientro di Andrea Cambiaso dal prestito al Bologna.

Calciomercato Juventus, Kiwior se parte Rugani

Invece è secondario il discorso che riguarda il difensore centrale. In questa zona di campo la Juventus effettuerebbe un colpo, solo in caso partisse Daniele Rugani. Piace Jakub Kiwior dello Spezia come possibile sostituto.