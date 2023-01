Tutto confermato per la squadra di Galtier che lancia giovani come Mukiele, Ekitike e Soler in attesa di Neymar e Messi.

Psg-Angers probabili formazioni:

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mukiele; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Mbappé, Ekitike.

Angers (4-2-3-1): Bernardoni; Valery, Hountondji, Blazic, Doumbia; Mendy, Capelle; El Melali, Hunou, Abdelli; Sima.

Allenatore: Bouhazama

Indisponibili: Amadou, Fofana, Kalla, Eneme-Ella