Roma, tutti i segreti della squadra di Mourinho su palla inattiva | Le statistiche

Dalla prima a Roma-Milan, i numeri

Siamo a Sin Siro, domenica 8 gennaio, al 90+3′ di un intenso Milan-Roma. La squadra di Foti (Mourinho ancora squalificato) conquista una punizione e a batterla si presenta il capitano, Lorenzo Pellegrini, che pochi giorni prima ha siglato il gol decisivo, su rigore, per battere il Bologna. Il centrocampista italiano esegue la battuta, il pallone si alza e a colpirlo di testa è Nemanja Matić. Ciprian Tătărușanu riesce in qualche modo, schiaffeggiando il pallone, a impedire che si insacchi in rete ma, sulla ribattuta, si presenta Tammy Abraham che di destro, in caduta, riesce a superare la linea della porta difesa dal portiere rumeno e a siglare così il gol valido per il 2-2.

Roma: i gol su palla inattiva sono sempre di più

Con i due gol segnati a Milano (Ibanez 87′, Abraham 90+3′), il primo dopo un calcio d’angolo, mentre il secondo dopo una punizione, i gol della Roma segnati in questa stagione da una situazione di palla inattiva arrivano a 15 su 32, che si può tradurre come il 46,8%.Quelli in campionato sono invece 9 su 21.Un dato piuttosto significativo questo, che ci fa capire di come i calci piazzati influenzino la classifica della Serie A e soprattutto della Roma. La squadra capitalina riesce ad essere così incisiva su situazioni di palla ferma grazie a Lorenzo Pellegrini, visto che con il suo piede destro è un esecutore d’eccellenza dei calci piazzati, e anche grazie ai suoi saltatori. Infatti la rosa di Mourinho dispone di ben 9 giocatori alti dal 1,90 m in su.

Le altre squadre del campionato

Per la Roma i gol da palla inattiva, in campionato, ammontano a 9 su 21. Questo dato la rende la terza squadra della Serie A per gol realizzati da calci piazzati tra le squadre che occupano i primi sette posti della classifica. A guidare la classifica tra le big c’è il Napoli (13 gol), seguito da Juventus e Inter (entrambe 10 gol), Roma (9 gol), Atalanta e Lazio (entrambe 8 gol), e infine chiude la serie il Milan (4 gol).

La stagione precedente

Nella scorsa stagione la Roma ha realizzato 24 reti da palla inattiva sulle 63 totali, decidendo con quest’ultime ben 12 gare. I gol sono stati 7 da rigore, 11 da calcio d’angolo e 6 da punizione. Da queste reti la Roma è riuscita a trarre 32 punti. Se si considerasse la classifica della scorsa stagione di Serie A, togliendo tutti i punti che le squadre hanno ottenuto da situazioni di palla inattiva, la Roma scivolerebbe dal settimo al dodicesimo posto; questo conferma ancora una volta l’importanza del gioco da fermo per i giallorossi.