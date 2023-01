Calciomercato Inter, Marotta guarda in casa Monza: le ultime

Gli occhi dei nerazzurri su Sheriff Kassama

Sguardo puntato in un paese lontano? No davvero. Per cercare un nuovo innesto per il reparto difensivo, a quanto pare, all‘Inter potrebbe essere sufficiente dilatare il campo visivo da Milano a una manciata di chilometri. La soluzione potrebbe infatti trovarsi nel cuore della Brianza, a Monza, dove nella formazione primavera 2 milita il difensore centrale mancino Sheriff Kassama, classe 2004.

Per ora, però, il Monza risponde picche

La squadra brianzola del presidente Silvio Berlusconi e dell’amministratore delegato Adriano Galliani, però, per il momento ha opposto un diniego. E questo perchè, nell’ottica del disegno della squadra nel futuro e specialmente qualora dovesse tenere stabilmente i piedi nella serie A conquistata per la prima volta nella storia la scorsa stagione, il talentuoso ragazzo di soli 18 anni potrebbe tornare molto comodo. Kassama ha debuttato nel mondo del calcio con il San Vittore per poi vestire i colori della Union Feltre con la quale è approdato fino agli allievi Elite 17. Ed è stato sempre con il sodalizio bellunese che ha fatto il suo esordio in serie D a soli sedici anni. Il Monza si accorge immediatamente che in quel ragazzo brilla una luce particolarmente vivida di talento e, dopo avergli fatto un provino, gli spalanca la porta d’ingresso nella sua famiglia. Lo scorso ottobre Kassama è stato persino convocato in prima squadra per la partita di Coppa Italia dei brianzoli contro l’Udinese. E ora l’Inter, su di lui, intende andare decisamente in pressing.