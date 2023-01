Calciomercato Inter, nuovi colloqui per Skriniar: risposta attesa a ore

Intanto la tifoseria elogia il difensore

Si prospettano dei giorni caldi in casa Inter. Con dei colloqui fissati per domani, dirigenza e Milan Skriniar si incontreranno per discutere del rinnovo. Nonostante però il difensore slovacco avesse tenuto sempre un attitudine costruttiva nei confronti del club, l’accordo per continuare insieme sembra ancora lontano. I nerazzurri non possono spingersi oltre i 6 milioni a stagione, mentre Skriniar vuoi perché abbagliato dalle luci del Psg che ne offriva 8 fino alla scorsa estate, chiede un aumento. Lo stesso Marotta dichiara che servirà del tempo per trovare un punto d’incontro. La tifoseria intanto continua ad elogiare Milan identificandolo come nuovo simbolo dell’Inter. Da parte sua il giocatore ha giurato fedeltà ai colori e alla maglia ma certo un conto è un’ impegno preso in maniera empatica un conto è firmare un contratto. La dirigenza deve far presto, considerando il fatto che in caso di cessione, si ritroverà in fretta e furia a cercare un sostituto alla sua altezza. E non è facile.