Calciomercato Juventus, Cuadrado ha le valigie pronte: futuro all’estero per l’esterno colombiano

Calciomercato Juventus, Cuadrado in scadenza

Un lungo infortunio ha privato la Juventus e il tecnico Massimiliano Allegri, della presenza in campo di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano tornerà a disposizione martedì e potrebbe essere convocato per la sfida di Coppa Italia col Monza, in programma giovedì 19 gennaio alle ore 21 allo Juventus Stadium. Il ritorno in campo però non cambierà un futuro già scritto, con un contratto in scadenza a giugno che non verrà rinnovato.

Calciomercato Juventus, futuro all’estero

L’ex nazionale colombiano già da ora può firmare un precontratto con un’altra squadra e da giugno, sarà libero di accasarsi dove vuole. Interessa molto all’estero dove ha ammiratori in MLS, negli Emirati Arabi Uniti e anche l’Al-Nassr che ha acquistato Cristiano Ronaldo di recente, si è interessata.