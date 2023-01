Calciomercato Juventus, un classe 2000 alla corte di Allegri | Sta stupendo in Premier League

Di chi si tratta

Con l’inizio del mercato invernale e la conclusione del passato mondiale in Qatar, senza dubbio le società hanno avuto modo di vedere all’opera calciatori un po ‘ meno conosciuti ma non per questo meno meritevoli di attenzioni. E’ il caso di Anass Zaroury, alla marocchina di ventidue anni. Il giovane milita attualmente al Burnley, squadra inglese di Championship, l’equivalente della nostra serie B. Messosi in mostra con la sua nazionale, attualmente è legato al club inglese con un quadriennale. Ha inoltre iniziato al meglio questa prima parte di stagione collezionando 16 presenze e andando a segno 5 volte. La dirigenza bianconera inizia a scaldare i motori per portarlo in Italia.