Calciomercato Lazio, priorità al terzino sinistro: i dettagli

Calciomercato Lazio, Sarri spinge per un terzino sinistro

La priorità per il mercato della Lazio non è il vice-Immobile: il tecnico Maurizio Sarri ha la forte necessità di un terzino sinistro nella sua rosa, nonostante l’apporto su quella fascia di Marusic, anche se adattato in quanto di piede destro. Finora il club biancoceleste non ha ancora trovato un degno sostituto di Lulic e per questo si sondano i nomi più fattibili.

Mercato Lazio, Luca Pellegrini resta il favorito per il ruolo di terzino

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, il preferito di Sarri è Fabiano Parisi dell’Empoli, profilo però troppo costoso a gennaio. Ecco che il nome caldo è quello di Luca Pellegrini, classe ‘99 di proprietà della Juventus e in prestito al Francoforte: potrebbe rientrare anzitempo alla base per poi andare da Sarri. La formula sarà il prestito: con l’indice di liquidità in negativo, la Lazio non può permettersi investimenti.