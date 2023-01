Calciomercato Lazio, Tare punta il centrocampista: l’ultima idea arriva dalla serie A

Il centrocampista argentino è nel mirino del tecnico Maurizio Sarri

Agli inglesi del Newcastle, che ci avevano fatto più di un pensierino, manda un messaggio chiaro: accantonate ogni speranza, il ragazzo resta con noi. Autore della missiva, il presidente della Lazio Claudio Lotito che all’oggetto ci ha messo l’indicazione”futuro di Sergej Milinkovic Savic”. Il contratto del serbo ex Vojvodina e Genk è in scadenza nel 2024 e la dirigenza biancoceleste ha una salda speranza di poterlo allungare. Ma certezze cartesiane sulla sua permanenza ancora non ce ne sono. Così come non ce ne sono per Luis Alberto che sarebbe stato quotato da Lotito all’Atletico Madrid per 20 milioni di Euro, cifra per cui il club della capitale iberica non sarebbe però più disposto a restare al tavolo delle trattative. Ecco allora spuntare l’ipotesi , per irrobustire il centrocampo, del centrocampista argentino del Bologna classe 1998 Nicolas Dominguez.

Si discute del suo rinnovo di contratto con il Bologna

Dominghttp://Nicolas Dominguezez è quindi il secondo nome a centrocampo nella lista della spesa accanto a quello del già indicato Ilic. A quanto riferisce la “Gazzetta dello Sport”, Dominguez starebbe ancora trattando con i felsinei il rinnovo del contratto che scade nel 2024. Il Bologna, per farlo permanere all’ombra delle due torri, avrebbe infatti messo sul piatto una somma di un milione e mezzo di Euro compresi i bonus. Il giocatore sarebbe anche disposto a continuare a indossare la casacca rossoblù ma non ha ancora sciolto la riserva. Cresciuto nel Velez Sarsfield dove ha debuttato nel 2017, Dominguez è approdato nel capoluogo emiliano nel 2020 e ha finora all’attivo 88 presenze e due reti. Vincitore con la nazionale albiceleste della Coppa America del 2021 disputatasi in Brasile, vanta con questa maglia undici presenze e una rete.