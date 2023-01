Calciomercato Milan, Bennacer resta in rossonero: c’è l’ufficialità

Il rinnovo del contratto gli varrà 4,2 milioni di Euro netti a stagione piu’ il bonus

Al Milan si trova dal 2019. E quella rossonera continuerà a essere la sua casacca almeno per altri otto anni. Il centrocampista algerino Ismael Bennacer, a Casa Milan, stipulerà infatti il rinnovo del contratto che lo porterà a ricevere 4,2 milioni di Euro netti a stagione più 300 mila di bonus. L’intesa prevede poi che, dall’estate 2024, sia introdotta una clausola risolutoria di 50 milioni di Euro.

Dall’Arles – Avignon a Milanello

Classe 1997, nativo di Arles in terra transalpina ma naturalizzato algerino, Bennacer ha mosso i suoi primi passi nel pianeta della sfera di cuoio proprio con i colori dell’Arles- Avignon, prima nelle giovanili e poi nella squadra principale totalizzando sei presenze. Per lui si sono poi spalancate le porte della Premier League con l’Arsenal dove però ha calcato il terreno di gioco in una sola occasione per poi approdare di nuovo in Francia, questa volta al Tours. La sua strada si è incrociata con quella dell’Italia nel 2017 quando è stato chiamato dall’Empoli dove le sue settantasei partite condite da due reti hanno sedotto la dirigenza rossonera che se lo è assicurato. Per lui anche 44 presenze nella nazionale algerina con due reti e la conquista della Coppa d’Africa nell’edizione 2019 che si è disputata in Egitto.