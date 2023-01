Calciomercato Milan, lo spagnolo vuole Milano: Maldini è pronto a dire sì

Real Madrid però non ne vuole sapere

Sembra ormai più che consolidato il rapporto tra Brahim Diaz e il Milan. Con la società intenzionata a riscattarlo e lo spagnolo desideroso di continuare a giocare in Italia, i presupposti per un sodalizio di lunga durata sembrerebbe essere più che concreti. C’è solo un piccolo scoglio da superare: il Real Madrid. L’attaccante ventitreenne infatti appartiene ai blancos i quali nel 2021 lo girarono in prestito ai rossoneri. Il suo riscatto si aggira intorno ai 22 milioni ma al momento sembrerebbe che il club spagnolo non sia disposto a fare sconti al riguardo.