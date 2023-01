Calciomercato Milan, tentativo per il difensore centrale: Maldini ci prova

Calciomercato Milan, Nacho dal Real Madrid

Il Milan ha bisogno di muoversi sul mercato per cercare un difensore per sostituire il partente Kjaer. Il profilo messo sott’occhio è quello dell’esperto Nacho, del Real Madrid. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto il 30 giugno, e i Blancos non hanno intenzione di proporre un rinnovo.

Milan, serve sicurezza in difesa

Come abbiamo visto nel match di ieri sera contro il Torino, i rossoneri hanno urgente bisogno di un difensore centrale, ma di esperienza e Nacho sembra essere il nome giusto per quella affidabilità che manca.