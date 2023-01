Calciomercato Roma, dopo Solbakken un altro esterno per il futuro: lo vuole Mourinho

Calciomercato Roma, El Shaarawy non convince

Un altro partente in casa Roma potrebbe essere proprio Stephan El Shaarawy. L’esterno d’attacco continua a lasciare dei dubbi nella mente di Mourinho, tra prestazioni opache e grandi gol. Il Faraone sembra avere una doppia personalità, se gioca negli ultimi venti minuti, ovviamente fa la differenza, ma se dovesse essere impiegato per tutti i novanta minuti, il giocatore si annulla. Questo è il tipo di “difetto” che Mourinho non vuole nei suoi giocatori, devono essere dinamici e soprattutto continui.

Roma, l’idea è Ayoze Perez

Con ogni probabilità il destino di El Sharaawy sarà lontano da Roma. Il giocatore sarà lasciato andare in scadenza, per poi trovarsi un’altra sistemazione. Intanto, Pinto , trova il possibile sostituto in Premier, precisamente nel Leicester. Si tratta di Ayoze Perez, in scadenza con il club, che potrebbe approdare nella capitale al posto del Faraone.