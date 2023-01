Calciomercato Roma, l’attaccante resta in uscita: pronto il sostituto

Il passaggio avverrebbe con la formula del prestito

Il ragazzo, con la sfera tra i piedi, ci sa fare. Anche se forse, in difformità a quanto cantava Francesco De Gregori nella “Leva calcistica del 68”, non ha le scarpe strette. Il talento, ereditato forse dal padre Azamat e dallo zio Ilkhom anch’essi calciatori, se lo tiene invece ben stretto. In forza alla Roma lui, Eldor Shomurodov, attaccante dei giallorossi e della nazionale dell’Uzbekistan (60 presenze e 33 gol) classe 1995 , sarebbe a un passo dall’accasarsi al Torino. L’affare andrebbe in porto con la modalità del prestito a un milione con diritto di riscatto a dodici. La Roma spinge però per trasformare il diritto di riscatto in un obbligo.

Altri giocatori giallorossi in possibile esodo

Vi sarebbero però anche altre pedine che non rientrerebbero più nella scacchiera presente nella testa e nei pensieri tattici di Josè Mourinho. E il manager della società di Trigoria, Tiago Pinto, per cercare il modo di piazzarli, starebbe facendo una serie di riflessioni. E’ il caso del difensore uruguayano Matias Vina al quale sarebbe interessato il Betis Siviglia, e di Gonzalo Vilar che, dopo avere indossato la maglia blucerchiata di una Sampdoria in forte difficoltà, finirà in prestito con diritto di riscatto anch’egli in terra iberica ma al Getafe. Il terzo dubbio riguarda il terzino olandese Rick Karsdorp che è nel mirino di un Monza interessato a non recitare in massima serie un semplice atto di presenza. Anche in quest’ultimo caso scatterebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto. La cifra per l’ingaggio del giocatore sarebbe però al momento ritenuta troppo elevata.