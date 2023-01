Calciomercato Roma, Tiago Pinto prepara due cessioni | I nomi

Calciomercato Roma, Shomurodov ai saluti: lo aspetta il Torino

Giorni caldi per il mercato in uscita della Roma: in queste ore Tiago Pinto sta provando a concludere delle operazioni che potrebbero permettere ai giallorossi di incassare delle cifre importanti da poter reinvestire in qualche colpo a gennaio. In questo senso, Eldor Shomurodov è sempre più vicino al Torino: i granata hanno pronta un’offerta congrua rispetto alle richieste dei giallorossi: prestito oneroso di 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a circa 7 milioni e una percentuale di futura rivendita.

Mercato Roma, anche Vina in uscita: sondaggio del Bologna

Non solo Shomurodov però: anche Matias Vina è in uscita dal club giallorosso. Oltre all’interessamento del Betis Siviglia, nelle ultime ore sono arrivati due richieste dall’Italia, tra cui il Bologna che cerca un terzino sinistro per Thiago Motta. I giallorossi vorrebbero incassare dalla sua cessione, ma sul tavolo di Pinto sono arrivate solo offerte in prestito con diritto di riscatto.