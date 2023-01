Calciomercato Serie B: Pisa all-in su Bonfanti, a Palermo Verre e Tutino

Il Palermo sta per chiudere un doppio colpo in entrata

Il Pisa ha atteso notizie da Brescia al fine di definire la questione Moreo, Cellino sembra aver chiuso le porte ed ora il club nerazzurro sembra virare sull’attaccante Bonfanti del Modena, la valutazione è più o meno la stessa di Moreo circa 2.5 milioni, ma il centravanti dei canarini ha sicuramente dalla sua la giovane età. Il Pisa si cautela con un nuovo attaccante nell’attesa che Torregrossa si riprenda dall’infortunio occorso a Ferrara nell’ultima giornata di campionato.

Il Palermo ha pronto un doppio colpo in entrata, il centrocampista Verre e la punta Tutino in arrivo dal Parma, due rinforzi importanti per Corini.

L’Ascoli ci prova con il centrocampista Vacca ex Venezia, la Reggina ha trovato il nuovo portiere, si tratta di Contini della Sampdoria, mentre Ravaglia rientrerà a Bologna. Infine il Perugia ha sondato il terreno per Stramaccioni della Juventus.