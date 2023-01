Napoli-Juventus, dati, statistiche e precedenti in vista del match

I numeri di Napoli-Juventus

Napoli-Juventus è ormai alle porte e in preparazione alla partita ecco qui di seguito dati, statistiche e precedenti delle due squadre.

Napoli-Juventus: i precedenti

Gli scontri diretti tra i partenopei e i bianconeri, in tutte le 6 diverse competizioni in cui si sono sfidati (Serie A, Coppa Italia, Divisione Nazionale, Supercoppa Italiana, Coppa Uefa, Serie B), ammontano a 178 e a primeggiare è la Juventus. I torinesi hanno infatti vinto ben 84 scontri, mentre i successi degli azzurri sono stati 44. I pareggi tra le due squadre ammontano a 50. Il big match verrà giocato al Maradona, e gli scontri diretti giocati dalle due squadre in Campania dicono che il Napoli ha avuto la meglio in casa. Gli azzurri hanno infatti ottenuto in casa 34 vittorie, mentre la Juventus 24. Per ritrovare una vittoria dei bianconeri lontano dal proprio stadio, bisogna tornare al marzo 2019 quando la Juventus vinse 1-2 nell’allora San Paolo

Gli ultimi incontri

Le ultime 5 sfide tra Napoli e Juventus rivelano una situazione di parità; infatti i partenopei ne sono usciti come vincitori 2 volte, idem i bianconeri, e le due squadre hanno pareggiato una sola volta. Se si vanno a prendere in considerazione però, invece che 5, gli ultimi 7 testa a testa, il tabellino dice: 4 vittorie del Napoli, 2 della Juventus e un pareggio. Tra queste partite citate in precedenza ce ne sono state anche due valide per un trofeo: la finale di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. La prima, disputatasi il 17 giugno 2020, ha visto trionfare il Napoli dopo i calci di rigore, mentre la Supercoppa Italiana è stata vinta dall’attuale squadra di Allegri.

La sfida tra i due allenatori

Napoli-Juventus è anche una sfida tra i loro allenatori: Luciano Spalletti da una parte e Massimiliano Allegri dall’altra. Entrambi i mister delle due squadre sono toscani, Spalletti è nato a Certaldo, mentre Allegri a Livorno. I due si incontrarono per la prima volta in un ormai lontano Roma-Cagliari della stagione 2008/09, quando Spalletti era al suo primo anno in giallorosso, mentre Allegri guidava i sardi. All’Olimpico finì 3-2, mentre in Sardegna il Cagliari riuscì a strappare un punto ai giallorossi grazie al risultato finale di 2-2. Ora le loro squadre, oltre a sfidarsi sul campo questa sera, si sfidano anche a suon di primati. Il Napoli ha infatti il miglior attacco del campionato, mentre la Juventus la miglior difesa; il Napoli è la prima squadra per possesso palla in Serie A, mentre la Juventus è solamente nona in questa classifica; e infine il Napoli è la squadra che tira di più verso la porta avversaria mentre la Juventus è ottava in questa classifica.