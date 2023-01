Darmian e Lazovic i migliori della diciassettesima

In un turno caratterizzato dalle rimonte, più o meno clamorose, di Roma, Monza ed Empoli, i big tengono fede solo parzialmente alle attese lasciando spazio a calciatori meno spesso illuminati dalla luce della ribalta ma altrettanto utili e determinanti per il Fantacalcio. Su tutti Darmian e soprattutto Lazovic che con la sua doppietta determina il riaccendersi delle speranze salvezza dell’Hellas.

PORTIERI – Torna sul gradino più alto del podio il doriano Audero, in grado di strappare un eccellente 8 di fantamedia nonostante la Samp venga sconfitta nettamente dal Napoli grazie alla deviazione determinante in occasione del rigore calciato da Politano. Al secondo posto c’è Ochoa, (fm 6,5 nonostante una rete al passivo) al pari degli imbattuti Meret e Dragowski. Da segnalare, per chi utilizza il modificatore della difesa, l’ennesima prestazione positiva di Vicario che chiude con un brutto 4,5 di fantamendia soltanto a causa delle due reti incolpevolmente subite all’Olimpico. Dietro la lavagna il romanista Rui Patricio, fm 3,5, davanti a Skorupski, Carnesecchi, Onana, Tatarusanu e Provedel, tutti sufficienti ma penalizzati dai gol incassati (fm 4).

DIFENSORI – Non solo Darmian: l’interista finisce in testa alla classifica di giornata relativamente al reparto arretrato al pari di Danilo e Kalulu, tutti destinatari di un bel 7 aumentato a 10 in fantamedia grazie al gol realizzato. Tra gli altri segnaliamo la prestazione di Doig che raggiunge la fantamedia del 8,5 aggiungendo un assist alla sua già buonissima prestazione. Da dimenticare la serata di Dumfries: l’autogol lo porta a quota 3 in fantamedia facendolo risultare il peggiore del turno. Poco meglio Murru che arriva al 4 causa un cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI – A centrocampo c’è il migliore assoluto di giornata: è Lazovic che rilancia il Verona alla vittoria nello scontro diretto contro la Cremonese e con la sua doppietta arriva a 14 di fantamedia. Secondo posto per Curria (10,5), mentre sono parecchi i centrocampisti che arrivano al 10 in pagella grazie ad una rete. Tra questi menzione d’onore per Marin, decisivo a Roma, Saponara e Pobega. Il rigore fallito penalizza ovviamente Politano (2,5) mentre Rincon si ferma al 3,5 causa espulsione diretta. Poco meglio Mkhitaryan che becca un cartellino e chiude con la fantamedia del 4,5.

ATTACCANTI – Osimhen torna leader in avanti grazie alla rete che sblocca la gara di Marassi che lo porta alla fantamedia del 10,5. A quota 10 arrivano Hojlund, Lautaro e Sanabria, tutti in rete in maniera più o meno decisiva. Segnaliamo la ritrovata verve di Boga che con due assist conduce l’Atalanta ad espugnare Bologna e si guadagna un bel 9.Giornata negativa per Zanimacchia, Afena Gyan, Pedro e Lukaku, tutti a quota 5 con il solo laziale penalizzato da un’ammonizione.