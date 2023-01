Roma-Genoa 1-0. Dybala entra nella ripresa e decide l’ottavo di finale

La Roma batte il Genoa ed approda ai quarti di finale di Coppa Italia

La Roma vince grazie ad una rete di Dybala nella ripresa e raggiunge meritatamente gli ottavi di finale di Coppa Italia, male il primo tempo, meglio la ripresa con l’argentino in campo.

La cronaca

Partita che inizia decisamente con il freno a mano tirato per i giallorossi, e la prima conclusione è quella debole di Pellegrini al 14′. Al 21′ prima palla gol per la Roma, testa di Matic per Pellegrini, quest’ultimo fornisce l’assist per Abraham che calcia in porta, para Semper. Pellegrini coglie al 33′ una clamorosa traversa, servito fuori area da Matic. Il Genoa nel primo tempo ha avuto pochissime occasioni per portarsi in avanti. Nella ripresa la Roma sembra più determinata con Dybala in campo, ma la prima occasione è del Genoa con Coda che calcia dal limite dell’area ma Rui Patricio para. Il vantaggio giallorosso arriva al 66′, Dybala parte in slalom entra in area e di sinistro in diagonale batte Semper. Aramu ci prova al minuto 82′, ma il tiro è facilmente controllato da Rui Patricio.

Il tabellino

Roma-Genoa 1-0

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski (75′ Celik), Matic, Bove (61′ Cristante), Pellegrini (46′ Dybala), El Shaarawy (61′ Spinazzola); Abraham, Zaniolo (86′ Tahirovic).

A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Vina, Camara, Belotti, Shomurodov, Solbakken, Majchrzak.

All. José Mourinho

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro (63′ Frendrup), Badelj (63′ Strootman), Galdames (75′ Aramu), Czyborra (63′ Criscito); Yalcin, Coda (75′ Puscas).

A disp.: Semper, Agostino, Gudmundsson, Jagiello, Ilsanker, Matturro, Lipani.

All. Alberto Gilardino

Arbitro: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Ammonizioni: Bove (ROM), Zaniolo (ROM), Czyborra (GEN)

Note: 60.334 spettatori.