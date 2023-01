Supercoppa Italiana, verso Milan-Inter | Le novità

Si avvicina la finale di Supercoppa Italiana che vedrà in campo Milan e Inter

Il 18 gennaio si assegnerà la Supercoppa Italiana, Milan e Inter preparano la grande sfida. Pioli cerca di recuperare moralmente i suoi, l’eliminazione dalla Coppa Italia brucia ed arriva a pochi giorni dalla finale con i nerazzurri. Inzaghi si gode il passaggio del turno in Coppa Italia ma non può dormire tranquillo, le ultime prestazioni dei nerazzurri non son state esaltanti, per alzare al cielo il trofeo servirà un’altra Inter.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Simone Inzaghi.