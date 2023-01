Calciomercato Inter, notizia bomba dalla Spagna: l’ex Milan sostituirà Brozovic

Calciomercato Inter, notizia bomba dalla Spagna: maxi scambio con il Barcellona

Notizia clamorosa dalla Spagna che riguarda il Calciomercato dell’Inter. Il giornalista Gerard Romero ha rivelato che Inter e Barcellona starebbero lavorando ad uno scambio, che vede protagonisti Franck Kessié e Marcelo Brozovic. Romero è un giornalista molto vicino all’ambiente Barcellona; le sue parole, dunque, non sono assolutamente da sottovalutare. Secondo il giornalista i due club sarebbero già in contatto, con il Barcellona che starebbe spingendo per la trattativa, in quanto crede fortemente nella maturità di Brozovic.

Calciomercato Inter, Brozovic pronto a lasciare l’Inter

Xavi ritiene che Brozovic, rispetto a Kessié, sia più funzionale al gioco del Barcellona. L’ivoriano, arrivato lo scorso anno da svincolato, era già stato cercato dall’Inter in passato e, dunque, la trattativa potrebbe sbloccarsi molto presto. L’anno scorso era impensabile che l’Inter potesse accettare uno scambio simile, data l’importanza del centrocampista croato, ma ora, in seguito alle ottime prestazioni da regista di Calhanoglu, i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione questo scambio.