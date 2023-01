Calciomercato Juventus, accelerata per il difensore: Cherubini tenta di chiudere

Calciomercato Juventus, Grimaldo per la fascia

Il terzino destro è la figura principale per sostituire Alex Sandro. Si tratta di Alejandro Grimaldo giocatore di fascia destra veloce, forte di gambe e molto dinamico. Lo spagnolo è in totale rottura con il Benfica, che ha deciso di non rinnovargli il contratto, perciò a giugno potrà cercarsi un’altra squadra.

Juventus, un triennale per Grimaldo

Il ds della Juventus, Cherubini, ha deciso di spingere forte per il talento spagnolo, cercando di anticipare tutti. L’offerta al momento fatta al giocatore è un triennale da 4 mln di euro, cifre che il giocatore potrebbe accettare anche nelle prossime ore.