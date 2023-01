Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano il grande colpo a centrocampo: occhi puntati sul gioiello del Napoli

Calciomercato Juventus, altro sgarbo al Napoli?

In attesa della partitissima di questa sera, i bianconeri continuano a pensare al mercato. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il Napoli sta lavorando al rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, in scadenza nel 2024, anche se non sarebbe disposto ad aumentare l’ingaggio oltre i 3.5 milioni che percepisce attualmente, visto che De Laurentiis potrebbe addirittura diminuirlo.

E allora ecco che il centrocampista polacco potrebbe partire a giugno visto che su di lui hanno messo gli occhi Juventus e Milan in serie A, e il West Ham, che dopo Scamacca vorrebbe un altro calciatore dalla serie A.