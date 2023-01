Luca Pellegrini si avvicina alla Lazio

La Lazio fa sul serio per Luca Pellegrini, l’esterno della Lazio sempre più in orbita biancoceleste. Il patron Lotito sarebbe pronto all’assalto decisivo, pronto a regalare a Sarri il calciatore desiderato. Come afferma lalaziosiamonoi, una trattativa slegata dalla possibile cessione di Fares. Luca Pellegrini il rinforzo per la Lazio, la pista si scalda.