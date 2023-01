Calciomercato Lazio, ore calde per il terzino: Lotito decisivo

Lotito ha i minuti contati per portare Pellegrini alla Lazio

Calciomercato Lazio, l’Eintracht Francoforte dà il via libera

La Lazio è da tempo alla ricerca di un terzino sinistro sinistro da poter regalare a Sarri. Tanti sono stati i nomi accostati ai biancocelesti, che hanno fatto sognare i tifosi, tra cui quello di Parisi dell’Empoli. Al momento quel giocatore costa troppo per le casse laziali, perciò si è deciso di virare su altri profili, quello di Luca Pellegrini sembra sia quello giusto, che l’Eintracht ha deciso di lasciar andare via.

Lazio, sprint per Luca Pellegrini

L’Eintracht Francoforte ha dato il via libera alla cessione in Italia. Il giocatore, attualmente di proprietà della Juventus, sarebbe disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio pure di tornare a Roma. Ora Lotito dovrà agire in fretta.