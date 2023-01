Calciomercato Milan, Pioli chiude a nuovi acquisti: “Non c’è bisogno di intervenire”

Calciomercato Milan, Pioli: “Bakayoko centrocampista serio”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Lecce. Il tecnico ha parlato anche in merito relativo al mercato. Queste le sue parole: “Io sapevo della scelta di non aggiungere calciatori che Maldini ha esternato, io sono convinto che l’unico problema sia non avere il gruppo al completo in ogni reparto. Non è necessario intervenire. Bakayoko via? Non ho novità in questo senso, lui è un professionista esemplare e si sta allenando benissimo”.